Totti in chat con Vieri promuove Fonseca | ma a Roma fanno il segno della croce

Francesco Totti e Christian Vieri in diretta su Instagram parlano delle sorti della Roma e del campionato fermo per coronavirus. "A Roma fanno il segno della croce", risponde Totti incalzato dall'ex Inter. "Speriamo bene... Fonseca? Bravo, mi piace. E me ne parlano molto bene. È offensivo, non ha pa

Francesco Totti e Christian Vieri in diretta su Instagram parlano delle sorti della Roma e del campionato fermo per coronavirus. "A Roma fanno il segno della croce", risponde Totti incalzato dall'ex ...

Totti: “Quando porto mio figlio a Trigoria aspetto fuori: mi viene da piangere”

In una chat con l’amico Toni, Francesco torna sul passato: “Il ritiro? Hanno deciso altri per me”. Sui tre bomber della Juve: “Allenassi io giocherebbero sempre Dybala, Higuain e Ronaldo” ...

