Tina Cipollari con la mascherina “mummia-Gemma” è tutto il trash che ci mancava e vedremo a Uomini e Donne (Di domenica 19 aprile 2020) Che dire se non un grazie grande quanto un palazzo intero. Da anni c’è questa eterna lotta contro il bene e il male. Una lotta che contrappone i fans sfegatati di Uomini e Donne e quelli che odiano il programma di Maria de Filippi. Il pubblico che non vede l’ora che siano le tre del pomeriggio per essere travolto dal trash e quello che non ne percepisce ancora, dopo oltre 20 anni, il senso. Potremmo spiegare il tutto con una frase molto semplice: Fatevi una risata. Già perchè prendersi troppo sul serio fa davvero male. Uomini e Donne è leggerezza, è risata, è ironia. E’ consapevolezza che molto di quello che vediamo nasce e muore dentro a quello studio televisivo. Come succede nella lotta che vediamo ormai da dieci anni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due signore saranno tra l’altro, protagoniste della nuova ... Leggi su ultimenotizieflash Uomini e Donne - Tina Cipollari preoccupata per il nuovo format : le sue parole

Tina Cipollari non è pronta | Titubanze e dichiarazioni per il format di Uomini e Donne

ZaynFragoloso : Uomini e donne tornerà lunedì alle tre meno venti su canale 5 e la puntata sarà registrata via videochat. Amo la… - sonoancoraequi : Posso dire che in questa precisa inquadratura Paul sembra Tina Cipollari smunta appena tornata da Pechino express - la_stordita : RT @ziotuit: @la_stordita Sarai la nostra Tina Cipollari di riferimento daje - ziotuit : @la_stordita Sarai la nostra Tina Cipollari di riferimento daje - antolou6 : @PieroSansonetti @marcotravaglio @fattoquotidiano @ilriformista Travaglio come opinionista è molto più competente d… -