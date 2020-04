Si potrà andare in bicicletta dal 4 maggio? Possibili gli allenamenti, ma solo con autocertificazione e per il tempo necessario (Di domenica 19 aprile 2020) In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino per contrastare la pandemia, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo: anche gli amatori dal 4 maggio dovrebbero poter tornare a fare sport. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole“. Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. Non si potrà andare in ... Leggi su oasport Si potrà andare a correre e fare jogging dal 4 maggio? Possibile allontanarsi da casa - ma con l’autocertificazione

Fase 2 - si potrà andare a trovare i parenti senza autocertificazione? I possibili scenari dal 4 maggio

