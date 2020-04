Ripresa Serie A, portavoce Lotito: "Malagò non deleghi scelte a Governo" (Di domenica 19 aprile 2020) (ANSA) - ROMA, 19 APR - "A chi spetta disegnare il futuro dello sport italiano dopo il coronavirus se non al presidente del Coni e a tutti i principali operatori dei tanti settori sportivi e di quelli del calcio in particolare?". Leggi su tuttonapoli Serie A : la Federcalcio presenta la ripresa - la politica deciderà

Ripresa Serie A : cosa succede in caso di positività al Coronavirus

Fognini : «Ripresa Serie A? Per me sono matti - non esiste» (Di domenica 19 aprile 2020) (ANSA) - ROMA, 19 APR - "A chi spetta disegnare il futuro dello sport italiano dopo il coronavirus se non al presidente del Coni e a tutti i principali operatori dei tanti settori sportivi e di quelli del calcio in particolare?".

CarloCalenda : La ripresa della Serie A è prioritaria in questo momento come le idee di Di Battista. - Agenzia_Ansa : #Scaroni, il #Milan è favorevole alla ripresa della Serie A Presidente rossonero, se presupposti di sicurezza e sal… - SkySport : Ripresa Serie A, Brusaferro: 'Nei prossimi mesi evitare folle che si riuniscono ' - Fprime86 : RT @SkySport: Gravina:' Fermarci oggi un disastro. Non voglio essere becchino del calcio italiano' - streetloveitaly : RT @CarloCalenda: La ripresa della Serie A è prioritaria in questo momento come le idee di Di Battista. -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie Ripresa Serie A, Brusaferro: "Nei prossimi mesi evitare folle che si riuniscono " Sky Sport Lino Guanciale: riprese L’allieva 3 interrotte, ma ci sarà un lieto fine

Le riprese de L’allieva 3, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, sono state interrotte a causa dell’emergenza coronavirus. In attesa di vedere le nuove avventure di Alice Allevi e ...

Ripresa Serie A, portavoce Lotito: "Malagò non deleghi scelte a Governo"

Se lo chiede è il portavoce della Lazio Arturo Diaconale, che sul suo consueto 'Taccuino biancoceleste' incalza il presidente del Coni Giovanni Malagò che aveva ipotizzato uno stop per il calcio ...

Le riprese de L’allieva 3, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, sono state interrotte a causa dell’emergenza coronavirus. In attesa di vedere le nuove avventure di Alice Allevi e ...Se lo chiede è il portavoce della Lazio Arturo Diaconale, che sul suo consueto 'Taccuino biancoceleste' incalza il presidente del Coni Giovanni Malagò che aveva ipotizzato uno stop per il calcio ...