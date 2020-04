Oroscopo Branko 19 Aprile 2020 Tutti i Segni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 aprile 2020) Vediamo insieme l’19. Come sarà questa Domenica secondo le stelle e il famoso astrologo istriano? E’ sempre il transito di Mercurio nell’Ariete a condizionarci fortemente, ma in modo positivo, poiché ci dà forza e determinazione. Il periodo che stiamo attraversando le richiede entrambe. Ecco l’di oggi segno per segno.19Ariete Oggi sembra che vi vada tutto storto, ma in fondo sono piccolezze ed anche del tutto transitorie. La fortuna girerà presto dalla vostra parte, abbiate pazienza Toro Il vostro acume mentale è al massimo: è il momento giusto per trovare soluzioni inedite e strategie vincenti. Amore e famiglia vanno bene Gemelli Le stelle consigliano di depurarvi. Quale miglior stagione della primavera per farlo? Mangiate bene, bevete ...