Michelle Hunziker | lato B da urlo | svelato il suo allenamento segreto

Leggi su chenews

(Di domenica 19 aprile 2020)non rinuncia alla sua forma fisica, durante la quarantena ed istruisce i suoi Follower, con un video del suo(Fonte foto: Getty Images)Nonostante l’impossibilità ad uscire di casa e le palestre chiuse, la simpaticissima, quarantatré anni, si tiene ancora in forma, senza rinunciare al suo. Come tantissime donne dello spettaolo, anche lei infatti, si allena in casa. E se i fan ne possono apprezzare come sempre, l’invidiabile forma fisica, è giusto anche che in questo periodo di quarantena, possano prendere spunto proprio dagli allenamenti della svizzera, per restare a casa e tenersi in forma. Così, nel suo ultimo post, condivide proprio tutte le tappe del suo training fatto in casa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: AMBRA ANGIOLINI: “MIA FIGLIA ...