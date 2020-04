I pariti attendono la fase 2 | pronta la resa dei Conti!

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 19 aprile 2020) A quanto scrive “Il Giornale” il presidente Sergio Mattarella sarebbe “in ansia per i prossimi mesi a causa delle tensioni insistenti all’interno della maggioranza giallorossa”. Il quotidiano sostiene che “i timori del presidente della Repubblica derivano pure dagli strappi tra esecutivo e Regioni, che recentemente si sono scontrati sull’ipotetico anticipo della ripartenza. Un’immagine di un Paese provato e a rischio collasso che tiene in apprensione il Colle: il pericolo dietro l’angolo è una crisi al buio, incontrollabile anche dai principali protagonisti politici odierni”. “Il Sole 24 Ore” scrive che “al Quirinale registrerebbero quelle spinte a indebolire il premier Giuseppe Conte”. Ad oggi non ci sono i presupposti per fare nascere in Parlamento un governo alternativo. I nomi che circolano ...