Gli affari più smart? Ora è il momento delle pulizie di casa

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Marco Lombardo I negozigrandi catene ancora chiusi in molte zone d'Italia. La risorsa dell'online che non basta. I negozigrandi catene ancora chiusi in molte zone d'Italia. La risorsa dell'online che non basta. Tersilla De Cesare, ecommerce manager di Euronics, racconta così il: «Da metà marzo le vendite via internet hanno fatto +800 per cento. Ma; solo un quarto del fatturato perso». Come vi siete mossi? «Con servizi ad hoc. E assecondando le richieste nei settori in crescita». Quali? «All'inizio del lockdown c'; stato un boom di notebook, desktop e stampanti per loworking. Le web cam oggi non si trovano;». Come mai? «Ci riforniamo a trimestri. E la richiesta era imprevedibile». Le altre categorie? «Beh, c'; stata molta richiesta nel settore ...