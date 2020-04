Fase 2, si potrà andare a trovare i parenti senza autocertificazione? I possibili scenari dal 4 maggio (Di domenica 19 aprile 2020) Ormai manca solo l’ufficialità, ma la tanto sospirata Fase 2 inizierà dal 4 maggio. Lo ha annunciato anche il Premier Giuseppe Conte attraverso un post sul proprio profilo Facebook: “Stiamo lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, comincerà dal 4 maggio“. Le attività produttive ripartiranno con gradualità, tenendo conto dei dettami INAIL sulla fasce di rischio di determinati settori. Impensabile attendersi che la vita torni quella di un tempo: affinché ciò accada serviranno una cura al Covid-19 o il vaccino. I tempi di convivenza con il virus si annunciano dunque piuttosto lunghi: sarà compito del Governo predisporre la ripresa tutelando la salute ed evitando non solo il generarsi di nuovi focolai, ma soprattutto il dilagare di una seconda ondata epidemica. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la ... Leggi su oasport Fase 2 - si potrà uscire - fare passeggiate e andare a correre? In bilico la riapertura dei parchi : tutte le ipotesi

Coronavirus fase 2 - le Regioni potranno chiudere i loro confini

