Coronavirus: Lombardia, 'soddisfatti condivisione altre regioni su riaperture' (Di domenica 19 aprile 2020) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Regione Lombardia esprime grande soddisfazione" per il fatto che "nella cabina di regia Covid-19 anche gli altri governatori abbiano condiviso la necessità di valutare alcune riaperture, a partire dai cantieri edili così come suggerito espressamente dal presidente Attilio Fontana, che ha lanciato le cosiddette 5 D: diagnosi, digitalizzazione, distanza, dispositivi e diritti", si legge in una nota. "Regione Lombardia, che per prima ha affrontato l'emergenza sanitaria in Europa, intende offrire un contributo decisivo per la ripartenza di tutta Italia. Ripartenza che dovrà avvenire nella massima tutela della salute e delle disposizioni sanitarie", conclude la nota. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Lombardia - ‘soddisfatti condivisione altre regioni su riaperture’

Coronavirus in Lombardia - Fontana : "Nostra delibera su Rsa come quella del Lazio - ma attaccano solo noi". La replica : "E' falso"

Coronavirus - paziente in coma viaggia dalla Lombardia alla Sicilia e guarisce : “Mi tatuerò l’isola sul petto” (Di domenica 19 aprile 2020) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Regioneesprime grande soddisfazione" per il fatto che "nella cabina di regia Covid-19 anche gli altri governatori abbiano condiviso la necessità di valutare alcune, a partire dai cantieri edili così come suggerito espressamente dal presidente Attilio Fontana, che ha lanciato le cosiddette 5 D: diagnosi, digitalizzazione, distanza, dispositivi e diritti", si legge in una nota. "Regione, che per prima ha affrontato l'emergenza sanitaria in Europa, intende offrire un contributo decisivo per la ripartenza di tutta Italia. Ripartenza che dovrà avvenire nella massima tutela della salute e delle disposizioni sanitarie", conclude la nota.

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - fanpage : Doveva essere il fiore all'occhiello della #Lombardia nella lotta al #coronavirus, ma ad oggi è praticamente semi v… - davidefaraone : Chi l’ha detto che non si può sapere in tempi rapidi se si ha il #coronavirus? Chi l'ha detto che mancano i tamponi… - Stefano47510568 : RT @fanpage: La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile - Yogaolic : RT @fanpage: La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile -