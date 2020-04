Coronavirus, in Spagna 410 morti in 24 ore: è il dato più basso dal 24 marzo. Negli Usa oltre 730mila contagi (Di domenica 19 aprile 2020) Per la prima volta dal 24 marzo scorso, in 24 ore la Spagna ha registrato meno di 500 vittime. I decessi nell’ultimo giorno sono stati 410 e il totale è di 20.453. Intanto, il numero dei casi è salito a quota 195.944, pari a un incremento di 4.218 contagi rispetto a ieri. Le persone guarite finora sono 77.357. La Germania conta 4.289 decessi e 140mila contagi, mentre Negli Stati Uniti sono 1.891 i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 38.664 persone che hanno perso la vita a causa di Covid-19. Nel Paese si contano inoltre 732.197 contagi confermati: è il maggior numero di casi di virus e decessi di qualsiasi Paese del mondo. In Europa i morti sono ormai oltre 100mila, i due terzi delle 157.539 vittime in tutto il mondo. Trump intanto continua ad attaccare la Cina che dovrà pagare le conseguenze dell’epidemia nel caso in cui sia ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Spagna 410 decessi nelle ultime 24 ore. La Regina Elisabetta compie 94 anni ma “cancella” il compleanno

