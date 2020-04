Coronavirus, Bertolaso: “Ospedali Covid in tutte le regioni secondo il modello Milano per vincere la guerra” (Di domenica 19 aprile 2020) “Ci devono essere gli ospedali Covid-19 in tutte le regioni secondo questi modelli”, ossia l’ospedale creato in Fiera e quello realizzato nelle Marche “che possono essere perfezionati ma rappresentano una proposta concreta per affrontare e vincere questa tremenda guerra“. Lo sostiene Guido Bertolaso, chiamato dal governatore lombardo Attilio Fontana per realizzare l’ospedale in Fiera a Milano per l’emergenza Coronavirus, in un video. “Abbiamo già un ospedale Covid in Italia ed è quello che è stato realizzato nella fiera di Milano, dal punto di vista tecnologico perfetto, una vera astronave che deve essere guidata da gente che ne abbia le capacità e la competenza per togliere là dove è possibile i malati dagli altri ospedali della Lombardia in modo da farli ripartire secondo le loro funzioni ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - polemiche su Bertolaso : “Non rispetta le misure di sicurezza”

