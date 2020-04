Conte: “Il Mes ha una brutta fama. Servono bond comuni”. Telefonata con Ursula von der Leyen (Di domenica 19 aprile 2020) L’intervista del premier Conte alla ‘Sueddeutsche Zeitung’: “Serve una risposta che sia all’altezza degli eventi”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni della Sueddeutsche Zeitung per il premier Conte che ha voluto lanciare un chiaro messaggio all’Unione Europea: “Per rispondere al più grande shock dalla Seconda Guerra Mondiale, l’Europa deve usare tutta la sua potenza di fuoco anche con l’emissione di titoli di debito comune“. Conte a ‘Sueddeutsche Zeitung’: “La solidarietà è molto specifica e limitata nel tempo” Il presidente del Consiglio in questa intervista è ritornato sui bond comuni: “L’Europa deve dare una risposta che sia all’altezza degli eventi. I titoli comuni a cui stiamo pensando non rappresentano una mutualizzazione di ... Leggi su newsmondo Lukaku ricorda il discorso di Conte nell’intervallo di Inter-Milan : “Il migliore mai sentito”

