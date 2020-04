Amadeus a Sanremo 2021? Lui commenta in diretta a Domenica In

Leggi su bitchyf

(Di domenica 19 aprile 2020)sarà il conduttore del Festival di? In collegamento con Mara Venier inIn ha dichiarato: “L’ultimoè stato di aggregazione. Una volta ho detto che al primo non si dice mai di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo, è il primo dopo il CoronaVirus”. Una mezza conferma che in realtà aveva già fatto durante una live su Instagram con l’amico Fiorello. Che sia quindiil conduttore del primo Festival dipost CoronaVirus? Dopotutto è stato anche l’ultimo conduttore pre CoronaVirus, quando del Covid-19 se ne parlava già ma come virus che aveva colpito il popolo cinese e che là sarebbe rimasto confinato.? LuiinIn BitchyF.