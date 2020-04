Ulivieri: “Non è la politica sportiva a decidere, ma gli esperti. I calciatori non vedono l’ora di tornare” (Di sabato 18 aprile 2020) “Tutti dicono che deve decidere la politica sportiva, ma in realtà decideranno gli esperti. Ci verranno dati dei protocolli per garantire la massima sicurezza a chi gravita intorno all’evento sportivo”. A parlare così è il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri, intervenuto ai microfoni di Radio sportiva. “Ci può essere il rischio zero – prosegue – solo se si adoperano tutte le precauzioni e se si verifica che gli atleti sono tutti sani. C’è un confronto con altre federazioni e credo che andremo a rispettare un discorso generale. La gente parla per andare sui giornali, ma decide la Federazione. Leghe e altre componenti tecniche fanno parte della federazione ma porteranno solo la loro voce. Difficoltà per i calciatori? Zero. Hanno una voglia di tornare in campo esagerata. Forse si dovranno ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 18 aprile 2020) “Tutti dicono che devela, ma in realtà decideranno gli. Ci verranno dati dei protocolli per garantire la massima sicurezza a chi gravita intorno all’evento sportivo”. A parlare così è il presidente dell’AIAC Renzo, intervenuto ai microfoni di Radio. “Ci può essere il rischio zero – prosegue – solo se si adoperano tutte le precauzioni e se si verifica che gli atleti sono tutti sani. C’è un confronto con altre federazioni e credo che andremo a rispettare un discorso generale. La gente parla per andare sui giornali, ma decide la Federazione. Leghe e altre componenti tecniche fanno parte della federazione ma porteranno solo la loro voce. Difficoltà per i? Zero. Hanno una voglia di tornare in campo esagerata. Forse si dovranno ...

CalcioWeb : #Ulivieri: 'Non è la politica sportiva a decidere, ma gli esperti. I calciatori non vedono l'ora di tornare' - - sportli26181512 : Ulivieri: 'Non decide la politica, ma gli esperti. Sulla ripresa...': Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenator… - cn1926it : AssoAllenatori, #Ulivieri: “Decide la #FIGC, i presidenti non hanno voce in capitolo” - ParmaLiveTweet : A lezione da... D'Aversa: 'Non più di dieci secondi tra riconquista e conclusione': Direttamente da casa sua, miste… - TuttoBolognaWeb : Ulivieri: 'La Serie C potrebbe non ripartire. Stipendi? Aiutiamo le fasce più deboli' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ulivieri “Non I giovani ballerini della Scala, un sogno in punta di piedi IO donna