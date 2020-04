Totti racconta di quando accompagna il figlio a Trigoria: “Non entro, aspetto in macchina” (Di sabato 18 aprile 2020) Francesco Totti in diretta Instagram con l’amico Luca Toni è tornato a parlare del suo attuale rapporto con la Roma e soprattutto con l’attuale proprietà “Io ho dato tutto per la Roma e i tifosi e loro hanno dato tutto a me, mi sarei fatto tagliare una gamba per la Roma. Ma fino a che è così non tornerò, non entro più neppure a Trigoria” Quasi commosso l’ex capitano giallorosso ha raccontato di quando accompagna il figlio agli allenamenti a Trogoria “quando porto Cristian agli allenamenti non solo non entro, ma a volte resto in macchina. E mi viene da piangere a vedere quella che per 30 anni è stata casa mia, anzi più che casa. Mi mancano gli amici che sono lì, guai a chi me li tocca, a volte escono loro per salutarmi” Totti ha spiegato ancora una volta quanto fosse forte il suo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 aprile 2020) Francescoin diretta Instagram con l’amico Luca Toni è tornato a parlare del suo attuale rapporto con la Roma e soprattutto con l’attuale proprietà “Io ho dato tutto per la Roma e i tifosi e loro hanno dato tutto a me, mi sarei fatto tagliare una gamba per la Roma. Ma fino a che è così non tornerò, nonpiù neppure a” Quasi commosso l’ex capitano giallorosso hato diilagli allenamenti a Trogoria “porto Cristian agli allenamenti non solo non, ma a volte resto in macchina. E mi viene da piangere a vedere quella che per 30 anni è stata casa mia, anzi più che casa. Mi mancano gli amici che sono lì, guai a chi me li tocca, a volte escono loro per salutarmi”ha spiegato ancora una volta quanto fosse forte il suo ...

