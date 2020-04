Regionali | De Luca Toti e Zaia indicano al governo la data del 12 luglio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sulle elezioni insieme ai governatori, Dee ad altri, abbiamo già indicato al ministro degli Interni ladel 12nella considerazione che se riapriamo il paese non possiamo vietare il voto. Inoltre in autunno potrebbe esserci un ritorno del virus e una campagna elettorale lunghissima in una crisi sanitaria economica e sociale non farebbe bene al paese“. E’ quanto ha detto all’Ansa il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e governatore della Liguria, Giovanni. I governatori Fontana (Lombardia), De(Campania),(Veneto). L'articolo, Dealladel 12proviene da Anteprima24.it.