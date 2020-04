Piacenza. Litiga con la fidanzata e sfonda a calci una porta di vetro: muore dissanguato (Di sabato 18 aprile 2020) Piacenza. Giorgio Simone, operatore socio sanitario di Montesano Salentino (Lecce), è morto dissanguato dopo aver abbattuto con un calcio una porta di vetro. I fatti sono accaduti a Rivergaro, in provincia di Piacenza. Il ragazzo pare stesse Litigando con la fidanzata quando è avvenuto il dramma. Tragedia ad Ancarano, frazione di Rivergaro, in provincia di Piacenza. Un uomo di 28enne, Giorgio Simone, è morto dissanguato dopo aver abbattuto con un calcio una porta di vetro. I contorni dell’episodio sono ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni nella casa si trovavano soltanto la vittima e la sua compagna. Pare che tra i due sia nata una lite. Al culmine della discussione, il ragazzo, in preda all’ira, avrebbe sferrato un violento colpo alla porta di vetro della camera da letto. Un gesto istintivo e apparentemente innocuo, che però si ... Leggi su limemagazine.eu Piacenza. Litiga con la fidanzata e sfonda a calci una porta di vetro : muore dissanguato (Di sabato 18 aprile 2020). Giorgio Simone, operatore socio sanitario di Montesano Salentino (Lecce), è mortodopo aver abbattuto con uno unadi. I fatti sono accaduti a Rivergaro, in provincia di. Il ragazzo pare stessendo con laquando è avvenuto il dramma. Tragedia ad Ancarano, frazione di Rivergaro, in provincia di. Un uomo di 28enne, Giorgio Simone, è mortodopo aver abbattuto con uno unadi. I contorni dell’episodio sono ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni nella casa si trovavano soltanto la vittima e la sua compagna. Pare che tra i due sia nata una lite. Al culmine della discussione, il ragazzo, in preda all’ira, avrebbe sferrato un violento colpo alladidella camera da letto. Un gesto istintivo e apparentemente innocuo, che però si ...

