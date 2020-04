Migranti in quarantena sulla nave “Rubattino” con ristorante, cinema e giochi. Il post di Salvini scatena il web (Di sabato 18 aprile 2020) Trasbordo al largo delle coste di Palermo, dei 150 immigrati clandestini della nave Ong tedesca Alan Kurdi sulla “Raffaele Rubattino” della Tirrenia. Matteo Salvini posta la foto del traghetto e va giù duro. «Ospiterà a spese degli italiani gli immigrati per la loro quarantena prima di essere sbarcati», scrive. «La “Rubattino” è uno dei più grandi traghetti d’Italia». La nave è in grado «di accogliere fino a 1.470 passeggeri, con 289 cabine e sala poltrone da 195 posti. È dotata di aria condizionata, ristorante, self service, due bar, negozio, infermeria, cinema, area giochi per bambini e solarium. In arrivo anche la nave Ong Aita Mari che ci porterà altri 40 immigrati. Avanti, c’è posto!». La Rubattino e i post di Salvini Già qualche ora prima lo stesso ... Leggi su secoloditalia Trasferiti sulla Rubattino i 149 migranti della Alan Kurdi. Dopo la quarantena saranno redistribuiti in Europa

Salvini : "Il traghetto con cinema e solarium. Ecco la quarantena dei migranti"

