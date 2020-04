F1, si riparte a luglio? Austria e due GP in Gran Bretagna: il piano di Liberty Media (Di sabato 18 aprile 2020) Che ne sarà della Formula Uno? Giovedì si è vissuta una video-conferenza di capitale importanza per la massima categoria del motorsport, per questa tribolatissima stagione 2020 e non solo, dato che si è pensato anche al futuro. Le proposte sono state diverse e interessanti, sia a livello attuale, pensando ad un campionato da salvare, sia pensando a livello economico da qui fino al 2022. Di cosa si è parlato, dunque? PROBLEMI ECONOMICI Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la volontà di FIA e Liberty Media è di comporre un calendario con il maggior numero di appuntamenti possibile. Le motivazioni, ovviamente, sono due: in primo luogo per la questione dei (notevoli) diritti tv venduti in mezzo mondo, e che contribuiscono in larga parte alla casella “introiti” del Circus. Il contratto iniziale prevedeva 22 tappe, ... Leggi su oasport Wimbledon 2020 cancellato - sospesa tutta la stagione di tennis sull’erba. Si riparte il 13 luglio? (Di sabato 18 aprile 2020) Che ne sarà della Formula Uno? Giovedì si è vissuta una video-conferenza di capitale importanza per la massima categoria del motorsport, per questa tribolatissima stagione 2020 e non solo, dato che si è pensato anche al futuro. Le proposte sono state diverse e interessanti, sia a livello attuale, pensando ad un campionato da salvare, sia pensando a livello economico da qui fino al 2022. Di cosa si è parlato, dunque? PROBLEMI ECONOMICI Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la volontà di FIA eè di comporre un calendario con il maggior numero di appuntamenti possibile. Le motivazioni, ovviamente, sono due: in primo luogo per la questione dei (notevoli) diritti tv venduti in mezzo mondo, e che contribuiscono in larga parte alla casella “introiti” del Circus. Il contratto iniziale prevedeva 22 tappe, ...

corsedimoto : MOTOGP - La F.1 parte con tre GP a luglio: 5 a Zeltweg, 19 e 26 Silverstone. Le auto contano di correre 15 GP sui 2… - MarcoMaleSempre : @ladamadellago1 @tonypig2 Nel 2020 non riparte proprio niente, ormai è andato. Se ne riparla l'anno prossimo di rip… - IadevaiaLorenzo : Motorsport: Situazione complicata in @F1 con a rischio rinvio anche il #Belgiumgp a Spa, dopo la decisione del gove… - RobertoAtzori : @PaoloCond ho avuto dalla CGIL della mia citta una bozza della roadmap del governo per la riapertura: i campionati… - MirraAlessandro : @LegaSalvini Ma assurdo cosa coglione! Il 4 maggio, dati i numeri bassi, al sud, si riparte(da noi) voi effettivame… -

Ultime Notizie dalla rete : riparte luglio MotoGP | La F.1 ripartirà a luglio con tre GP a Zeltweg e Silverstone Corse di Moto Nell'Europa che vuole ripartire corre soltanto la Germania

La priorità è ripartire per un’Europa calcistica che sta lavorando ... A ritroso, si cerca di chiudere quella in corso programmando la ripartenza a metà giugno e la fine entro luglio. Il sindacato dei ...

F1, si riparte a luglio? Austria e due GP in Gran Bretagna: il piano di Liberty Media

Andando a parlare in concreto di date e di un avvio certo, ormai tutto sembra puntare verso il mese di luglio. L’inizio ufficiale ... sia perchè la Nazione incastonata tra le Alpi sta ripartendo dopo ...

La priorità è ripartire per un’Europa calcistica che sta lavorando ... A ritroso, si cerca di chiudere quella in corso programmando la ripartenza a metà giugno e la fine entro luglio. Il sindacato dei ...Andando a parlare in concreto di date e di un avvio certo, ormai tutto sembra puntare verso il mese di luglio. L’inizio ufficiale ... sia perchè la Nazione incastonata tra le Alpi sta ripartendo dopo ...