Emergenza COVID-19 a Bari, il Sindaco Decaro “I soldi promessi dal governo per i comuni non bastano, o si garantisce equilibro o raccolta rifiuti, trasporto pubblico e servizi sociali non saranno più assicurati” (Di sabato 18 aprile 2020) Antonio Decaro nella sua qualità di presidente dell’’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), ha partecipato al vertice con il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, durante il quale si è discusso di nuovi approvvigionamenti economici per comuni. Alla fine della riunione Decaro ha ringraziato per lo sforzo il governo che ha garantito il finanziamento di 3 miliardi ma ha anche voluto precisare che per garantire i servizi essenziali servono altre cifre. “Apprezziamo lo sforzo del governo, una iniezione di 3 miliardi di euro, una cura per le città. Ma queste risorse rischiano di essere comunque insufficienti rispetto al calo delle entrate che noi sindaci stimiamo in circa 5 miliardi di euro. Pur, quindi, riconoscendo un significativo sforzo”. Decaro ha anche detto che: “abbiamo chiesto e ... Leggi su baritalianews Emergenza covid-19 - ad Ariano Irpino screening su tutti i contatti dei positivi

Emergenza COVID-19 a Bari - posto di blocco della Polizia nei pressi di Torre a Mare - controlli a tappeto e sanzioni

L’a.d. del San Raffaele : “Il futuro è la telemedicina - ma in Italia siamo indietro. E nell’emergenza Covid si è visto” (Di sabato 18 aprile 2020) Antonionella sua qualità di presidente dell’’Associazione nazionaleitaliani (Anci), ha partecipato al vertice con il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, durante il quale si è discusso di nuovi approvvigionamenti economici per. Alla fine della riunioneha ringraziato per lo sforzo ilche ha garantito il finanziamento di 3 miliardi ma ha anche voluto precisare che per garantire i servizi essenziali servono altre cifre. “Apprezziamo lo sforzo del, una iniezione di 3 miliardi di euro, una cura per le città. Ma queste risorse rischiano di essere comunque insufficienti rispetto al calo delle entrate che noi sindaci stimiamo in circa 5 miliardi di euro. Pur, quindi, riconoscendo un significativo sforzo”.ha anche detto che: “abbiamo chiesto e ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Chi finanzia le frange estreme del sovranismo e dei movimenti contro Papa Francesco?… - sonoleventi : Perché la Germania può ripartire prima rispetto a noi? La Germania è il paese europeo ha governato la situazione… - sbonaccini : #agricolturaER in @RegioneER la MANODOPERA stagionale si cerca online sul portale 'Lavoro per te'. @AlessioMammi: I… - Noliberal : RT @CesareSacchetti: Il dottor Manera è stato in prima linea a Bergamo. Ecco cosa dice: 1) la quarantena prolungata è un suicidio; 2) i paz… - MusicornerInfo : In seguito al protrarsi dell’emergenza COVID-19, l’appuntamento del Concerto del Primo Maggio di Roma cambia il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza COVID Emergenza Covid: la Provincia ''libera'' 231mila euro Viterbo News 24 Coronavirus: Mantova, falsa vendita di mascherine online, denunciato

Milano, 18 apr. (Adnkronos) – Ha approfittato dell’emergenza coronavirus per aprire un negozio di e-commerce creando un sito internet in Germania per la vendita di mascherine chirurgiche a prezzi ...

Allarme rientrato, verso la riapertura la caserma di Ossi

Dopo l'emergenza scoppiata nella giornata di ieri ... L'allarme era scattato dopo che la compagna di un carabiniere assente per malattia era risultata Covid-positiva. Immediata la chiusura della ...

Milano, 18 apr. (Adnkronos) – Ha approfittato dell’emergenza coronavirus per aprire un negozio di e-commerce creando un sito internet in Germania per la vendita di mascherine chirurgiche a prezzi ...Dopo l'emergenza scoppiata nella giornata di ieri ... L'allarme era scattato dopo che la compagna di un carabiniere assente per malattia era risultata Covid-positiva. Immediata la chiusura della ...