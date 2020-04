De Luca sul funerale a Saviano: “Ci saranno provvedimenti” (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho già avuto uno scambio di opinioni con il Prefetto sulla vicenda di Saviano. Sono state violate evidentemente e in maniera grave, disposizioni di legge. E abbiamo condiviso la valutazione sulla gravità della violazione di norme. La Prefettura di Napoli ha già posto in essere con l’impegno dell’Arma dei carabinieri, tutte le necessarie misure di verifica e di sanzione. Valuteremo in sede di task force regionale se questi comportamenti mettono a rischio la sicurezza sanitaria di tutte la comunità di Saviano e di tutta una intera zona, e prenderemo le decisioni opportune“. L'articolo De Luca sul funerale a Saviano: “Ci saranno provvedimenti” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Luca Bizzarri - chi è : carriera e curiosità sul comico genovese

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto"Ho già avuto uno scambio di opinioni con il Prefetto sulla vicenda di. Sono state violate evidentemente e in maniera grave, disposizioni di legge. E abbiamo condiviso la valutazione sulla gravità della violazione di norme. La Prefettura di Napoli ha già posto in essere con l'impegno dell'Arma dei carabinieri, tutte le necessarie misure di verifica e di sanzione. Valuteremo in sede di task force regionale se questi comportamenti mettono a rischio la sicurezza sanitaria di tutte la comunità die di tutta una intera zona, e prenderemo le decisioni opportune".

