Coronavirus nel Regno Unito: martedì niente colpi di cannone per il compleanno della Regina Elisabetta (Di sabato 18 aprile 2020) In segno di rispetto per la crisi mondiale causata dal nuovo Coronavirus, il 21 aprile, per la prima volta in 68 anni di Regno, non risuoneranno i consueti colpi di cannone (a salve) nel giorno del compleanno della Regina Elisabetta: la modifica è stata decisa dalla stessa monarca, secondo quanto riferisce una fonte di Buckingham Palace, citata dal Guardian, che ha precisato che il 94° compleanno della Regina non sarà festeggiato in alcun modo particolare. La Regina si trova da un mese nel castello di Windsor insieme al marito, il principe Filippo, e a una ristrettissima cerchia di collaboratori.L'articolo Coronavirus nel Regno Unito: martedì niente colpi di cannone per il compleanno della Regina Elisabetta Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Nella Task Force contro il Coronavirus nessun artista - eppure dovremmo affidarci di più alle loro visioni - da Ammaniti alle Pussy Riot

