Coronavirus, la mappa del contagio nel mondo in tempo reale (Di sabato 18 aprile 2020) La mappa del Coronavirus nel mondo mostra in tempo (quasi) reale la diffusione del virus in tutto il pianeta. Dalla Cina all'Italia, dove attualmente il numero dei contagi tocca quota oltre 175.925 casi, il sito viene aggiornato costantemente ed è stato realizzato dagli ingegneri informatici del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dell'Università Johns Hopkins (Stati Uniti). Leggi su fanpage Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione

Si pensa al Coronavirus, ed è giusto ... si muore pure di altre malattie respiratorie. Gli ambulatori chiusi, la mappa dei medici di base ferma a logiche da "Medico della mutua" di Alberto Sordi, un ...

Coronavirus Campania 3988 positivi. A Saviano (Napoli) folla ai funerali del sindaco ucciso dal Covid-19

Sono 37 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, su un totale di 2 mila 597 tamponi eseguiti. Il dato evidenzia un contenimento del contagio, come si sta registrando anche in diverse zone d’Italia ...

