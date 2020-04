VittorioSgarbi : #coronavirus 'Nella fase 2 servirà soprattutto buon senso. Col caldo tutto tornerà alla normalità e il governo si a… - RaiNews : #Coronavirus, l'intervista di Rainews24 al vicedirettore dell'#Oms Guerra. Dopo l'avvio della fase 2 'saranno comun… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Istituto di Sanità sulla Fase 2: “Misure di distanziamento rigorose. In caso di nuovi focolai, subit… - DANIELEALO14 : La Regione #lombardia per Gallera: T empestività S empre agito O gni fase TSO x @GiulioGallera ??… - fisco24_info : Coronavirus fase 2, pressing delle Regioni ma Conte frena:?nessuna riapertura lunedì: Si è riunita in videoconferen… -

Coronavirus fase Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus fase