Volley | lo scontro Fipav-Leghe | tra scudetti non assegnati e la volontà di ripartire dei

(Di venerdì 17 aprile 2020) La stagione delsi è conclusa in anticipo a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, laha sancito il termine anticipato dei campionati e la non assegnazione degli. La decisione della Federazione Italiana è giunta dopo che le due, quella maschile e quella femminile, avevano dichiarato lo stop alla regular season per ovvi motivi anche se avevano lasciato libero uno spiraglio per disputare i playoff scudetto in estate, sempre se la situazione lo avesse permesso. La presa di posizione da parte della Federha colto di sorprese le due, tanto che i Presidenti Diego Mosna e Mauro Fabris hanno presentato le dimissioni. Unoaperto tra chi controlla la pallavolo entro i nostri confini e chi organizza i massimi campionato maschili e femminili. Un faccia e faccia che, però, si è già ...