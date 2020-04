Sudafrica, i leoni fanno un pisolino sulle strade deserte per il lockdown (Di venerdì 17 aprile 2020) Sudafrica, i leoni si fanno un pisolino Il ranger del Parco Kruger in Sudafrica, Richard Sowry, ha scattato le foto ai leoni che hanno occupato le strade deserte per via del lockdown imposto dal Coronavirus. Il parco è chiuso dal 25 marzo e i leoni si sono distesi sull’asfalto per schiacciare un pisolino. “Normalmente sarebbero stati nei cespugli a causa del traffico ma dato che sono molto intelligenti, si stanno godendo la libertà del parco senza di noi”. “La sera prima era piovuto – dice il ranger – e il catrame era più secco dell’erba. Si sa che i felini e l’acqua non vanno molto d’accordo”. CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI /TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO Leggi su tpi Sudafrica - leoni dormono sulle strade deserte per il lockdown : le foto

