Sarri | sigaretta e chiacchierata con la Juventus | “Passeremo l’estate giocando a calcio”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, torna a parlare a più di un mese dall'ultima partita giocata dai bianconeri. Durante una videochat organizzata dalla Juve, il tecnico toscano ha raccontato: "Sto approfittando per staccare un po' la spina, tra questa e la prossima stagione faremo 14-15 mesi di fila".

PaoloGaucho80 : va detto che la sigaretta in diretta è un tocco di classe! #Sarri - frajuvee10 : Maurizio Sarri durante questa diretta ha in una mano la sigaretta, mentre l'altra ce l'ha continuamente nel naso. G… - tutto_attaccato : @JuventusTV Molto deluso da Sarri. Tra una scaccolata e un tiro di sigaretta, mi aspettavo almeno un rutto. - frajuvee10 : Sigaretta in bocca e dita nel naso. MAURIZIO SARRI SEI LA NAZIONALE DEL 2006 - GiankaBar : Il mister che in diretta s'accende la sigaretta ???? #ACasaConLaJuve #sarri -

Maurizio Sarri torna a parlare. Da casa sua, in occasione di una videochat organizzata dalla Juventus, ad oltre un mese di distanza dall'ultima partita ufficiale giocata dai bianconeri (lo scontro ...

Lippi: "Se mi è piaciuta la Juve di Sarri? Mi sono piaciute tante cose quest'anno"

L'ex commissario tecnico dell'Italia e ed ex allenatore della ?Juventus Marcello Lippi ha rilasciato un'intervista a Libero, parlando della possibile ripresa del campionato e non solo. Ecco le dichiar ...

