Ricette liberiste per affrontare l' emergenza coronavirus

(Di venerdì 17 aprile 2020) Sul, il Cato Institute è ormai sul piede di guerra contro Donald Trump. Think tank icona del liberismo Usa che un certo stereotipo potrebbe associare a una “destra” generica simpatizzante per il tycoon, l’istituto, che prende il nome dal proverbiale censore custode della integrità morale

Ultime Notizie dalla rete : Ricette liberiste

Il Foglio

E in un momento in cui tutti prevedono che un collasso dell’economia, definito dal Fmi “il peggiore dal 1929”, porterà a una ripresa del dirigismo, il Cato Institute propone invece una articolata ...Il disastro sanitario, sociale ed economico prodotto ed evidenziato dal coronavirus non può essere risolto con le ricette liberiste o nazionaliste. Il virus non si ferma alle frontiere e non è ...