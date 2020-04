Per Ricciardi, "in autunno ci sarà una seconda ondata di coronavirus" (Di venerdì 17 aprile 2020) Una seconda ondata di epidemia in autunno, più che una ipotesi “è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Quello autunnale e invernale, come nel caso dell'influenza, è il periodo in cui una combinazione di eventi climatici, comportamentali, immunologici fa si che il virus possa riemergere. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell'estate.” Lo dice Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e medicina preventiva, rappresentante italiano nell'executive board dell'Organizzazione mondiale della sanità e consulente del governo per il Covid-19 in una intervista rilasciata al giornale ilcaffeonline.it. “Possiamo ... Leggi su agi Coronavirus - certa seconda ondata contagi/ Ricciardi (Oms) : "Prudenza con riaperture"

In particolare in Lombardia, la regione che – dice Ricciardi – "ha i maggiori problemi in Europa ... consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini – dice ...

