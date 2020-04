Napoli, parla Mario Rui: “La squadra aveva intrapreso la strada giusta battendo le squadre più forti in Italia” (Di venerdì 17 aprile 2020) Ospite di Sky, Mario Rui ha parlato dell’isolamento da Coronavirus. “Sicuramente mi manca il calcio, il quotidiano, rivedere i miei compagni e tutti gli addetti ai lavori. Mi mancano le piccole cose che succedono negli spogliatoi, potrei andare avanti per tutta la giornata dicendo quello che mi manca. La voglia di ripartire è veramente tanta. Speriamo che si possa ripartire il prima possibile. (…) Sicuramente c’è qualche compagno che sento in privato ogni giorno, ma il nostro gruppo Whatsapp è sempre abbastanza attivo. C’è sempre qualcuno che prova a tirare su il morale generale. Continuo a vedere il gruppo unito e che si vuole bene”. “La stagione non era delle migliori ma la squadra aveva intrapreso la strada giusta battendo le squadre più forti in Italia e facendo un ottimo risultato col Barcellona. Ci ... Leggi su calciomercato.napoli Napoli - parla l’ex procuratore di Lorenzo Insigne : “Non mi ha sorpreso che abbia cambiato agente”

Napoli - Martin Vazquez parla di Fabian Ruiz : "Può giocare in qualsiasi grande squadra"

