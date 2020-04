Mercato San Severino, riapre l’ufficio postale di Carifi (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale di Mercato San Severino, guidata dal sindaco Antonio Somma ha chiesto ed ottenuto da Poste Italiane la riapertura degli sportelli di via Carifi. Ad annunciarlo il sindaco che attribuisce proprio alle sollecitazioni effettuate dalla sua amministrazione agli organi competenti e relative alla situazione di disagio che i cittadini stavano vivendo per la chiusura sul territorio degli uffici postali di Carifi e Piazza del Galdo, la decisione di Poste Italiane di riaprire. L’operatività verrà ripristinata, a partire dal 20 Aprile, dell’ufficio postale sito a Carifi in Via della Chiesa, ma il sindaco spera di poter presto annunciare anche la riapertura dell’ufficio di Piazza del Galdo. L'articolo Mercato San Severino, riapre l’ufficio postale di Carifi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Esselunga sperimenta Ufirst a Cusano - l’app salta coda al supermercato

Mercato San Severino - il sindaco chiede alla Finanza di indagare su buoni spesa

Sané alla Juventus?/ Calciomercato - il tedesco lascerà il City : Paratici ci prova (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale diSan, guidata dal sindaco Antonio Somma ha chiesto ed ottenuto da Poste Italiane la riapertura degli sportelli di via. Ad annunciarlo il sindaco che attribuisce proprio alle sollecitazioni effettuate dalla sua amministrazione agli organi competenti e relative alla situazione di disagio che i cittadini stavano vivendo per la chiusura sul territorio degli uffici postali die Piazza del Galdo, la decisione di Poste Italiane di riaprire. L’operatività verrà ripristinata, a partire dal 20 Aprile, dell’ufficiosito ain Via della Chiesa, ma il sindaco spera di poter presto annunciare anche la riapertura dell’ufficio di Piazza del Galdo. L'articoloSanl’ufficiodiproviene da Anteprima24.it.

tuttacolpade : @moltomaltese cazzo vuoi che pensi l'appendigos che ancora dev'essere processata per le morti di piazza san carlo,… - massimo_san : RT @Open_gol: La multinazionale del farmaco lancia il kit per analisi e si dice pronta a renderlo subito disponibile sul mercato mondiale h… - AntonioScafuro4 : 17/04/2020, ore 8:40, Mercato San Severino, 39' giorno di Quarantena Nazionale, nonostante la scaramanzia sconsigli… - GiusPecoraro : RT @INGFiore2: Chi sarebbe sta 'giornalista'? Si faccia un giro per #Milano troverà un fiorente mercato nelle piazze di spaccio, faccia un… - brongosalvatore : RT @INGFiore2: Chi sarebbe sta 'giornalista'? Si faccia un giro per #Milano troverà un fiorente mercato nelle piazze di spaccio, faccia un… -