Il picco non c’è ancora. Ma continuano a calare i contagi e i ricoveri. Per la Fase 2 il Governo pensa a 3 macroaree super sorvegliate (Di venerdì 17 aprile 2020) C’è il picco, anzi no. Era solo un’illusione. Con queste parole, questa mattina, i vertici dell’Istituto superiore di Sanità hanno gettato l’ennesimo secchio di acqua fredda rispetto alla possibilità che si possa uscire, a breve, dalla Fase di emergenza iniziata il 21 febbraio ed entrare in quella di allentamento delle restrizioni. La decrescita di contagi, ricoveri e vittime c’è, è in corso da alcune settimane, ma, ha spiegato il capo del Dipartimento malattie infettive dell’Iss, Giovanni Rezza, quello che abbiamo visto finora è stato “un picco artificioso” generato dal lockdown. “C’è un trend in decrescita del numero dei casi – ha confermato Rezza -, questo vuol dire che l’epidemia sta per scomparire e raggiungeremo casi zero entro metà maggio? No. ... Leggi su lanotiziagiornale Il picco non c'è stato - è ancora Fase 1. Zero casi a maggio? Impossibile

