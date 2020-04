I segreti della piega di Kate Middleton in quarantena

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ci saremmo aspettate di vederla con un capello messy, magari raccolto in uno chignon basso (come ama fare la cognata Meghan) o, addirittura, in una coda semplice. E invece no. Kate Middleton, in isolamento come tutti noi, senza la sua squadra di hairstylist e beauty expert glam al seguito, dimostra di sapersi acconciare i capelli da sola in modo impeccabile.