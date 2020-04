Gianni Sperti catturato dal format | Opinionista sorpreso da Uomini e Donne

(Di venerdì 17 aprile 2020)si mostra interessato al nuovo programma die prima della registrazione si lascia andare alle sue considerazioni e prime impressioni. L’si mostra emozionato per il nuovofirmato, pronto a avventurarsi in questo nuovo mondo fatto di conversazioni virtuali e corteggiamenti con le parole. … L'articolodaldaproviene da www.meteoweek.com.

zazoomnews : Gemma Galgani messa in guardia da Gianni Sperti: “Ci può essere l’inganno” - #Gemma #Galgani #messa #guardia - just_gab_ : @pierminerba -“Quando la persona è niente l’offesa è zero”, Tatangelo vs D’Abbraccio -Il volo di Gianni Sperti ad… - zazoomblog : Uomini e Donne: le prime dichiarazioni di Gemma Galgani Tina Cipollari Giovanna Abate e Gianni Sperti (video) -… - zazoomblog : Uomini e Donne: le prime dichiarazioni di Gemma Galgani Tina Cipollari Giovanna Abate e Gianni Sperti (video) -… - gossipblogit : Uomini e Donne: le prime dichiarazioni di Gemma Galgani, Tina Cipollari, Giovanna Abate e Gianni Sperti (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

L’opinionista Gianni Sperti si mostra emozionato per il nuovo format firmato Uomini e Donne, pronto a avventurarsi in questo nuovo mondo fatto di conversazioni virtuali e corteggiamenti con le parole.Maria De Filippi presenterà il programma a distanza e sentiremo la sua voce fuori campo. In studio saranno presenti solo Gemma Galgani e Giovanna Abate, che potranno avvalersi dei consigli di Tina ...