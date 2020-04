Fontana: "Se la scienza dice state chiusi staremo chiusi" (Di venerdì 17 aprile 2020) Il governatore della Lombardia frena sulla graduale ripartenza dalla regione già dal 4 maggio. Attilio Fontana torna sulle sue parole di ieri e a Mattino 5 dice: "Se la scienza ci dirà che dobbiamo stare chiusi, staremo chiusi... Credo che si sia voluto interpretare in modo malevolo in mio intervento. La condizione ineludibile per parlare di riapertura è il via libera della scienza e degli esperti e di chi sa interpretare l'evoluzione epidemiologica del virus. Se la scienza ci dirà che dobbiamo stare chiusi, staremo chiusi. La riapertura comporterà una serie di cambiamenti sostanziali nei comportanti, dobbiamo farci trovare pronti se l'evoluzione dell'epidemia dovesse andare in senso positivo, se ci fossero le condizioni di riaprire il 4 maggio dovremmo essere pronti. La riapertura non dovrà prescindere dalla salute e dalla sicurezza di ... Leggi su blogo Coronavirus Lombardia - Fontana : «Inchieste Rsa? Sono sereno. La proposta fu fatta dai tecnici» E sulla riapertura : «Decide la scienza»

