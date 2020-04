Ecco come la generazione C si prepara ad affrontare il futuro (con piani di breve periodo) (Di venerdì 17 aprile 2020) Un’esperienza esistenziale. Unica nel suo genere: in grado di rovesciare idee e valori. Sarà questo, per i giovani, il coronavirus? La cosiddetta generazione C, (come la chiamano sull’Atlantic), comprende chi, nato in un mondo senza più Torri Gemelle, si affaccia ora, o lo farà tra poco, al mondo del lavoro. Con ogni probabilità, per loro sarà un salto nel buio. Non è un’esagerazione. Le certezze, al momento, sono poche: non solo l’obbligo di mascherine, o lo scanner per la febbre (ci si abituerà, ne sono convinti tutti), ma anche il disastro economico. La società di consulenza McKinsey, in uno studio, prevede che, tra Europa, Stati Uniti e Africa, sarà colpito un terzo della forza lavoro, cosa che si traduce in salari più bassi, posti che chiudono, aumento della disoccupazione. come ... Leggi su linkiesta Anna Tatangelo svela il suo segreto - ecco come smaltire la Pasqua? “Mi trasformo in…” [VIDEO]

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Propaganda cinese in Italia. Il mondo arabo ne parla. Ecco come Formiche.net SPY FINANZA/ I numeri delle banche Usa fanno tremare Trump

meramente statunitense come accadde ai tempi dei mutui allegri e della cartolarizzazioni di massa. Ed ecco arrivare il vero guaio, la vera preoccupazione che sta spingendo la Casa Bianca a correre ...

Il sole e un alone che lo circonda Ecco come avviene il fenomeno

La splendida fotografia scattata da un nostro lettore, evidenzia un perfetto alone che si è creato intorno al sole: come avviene questo fenomeno? La risposta va ricercata, innanzitutto, nel tipo di ...

