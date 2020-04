Coronavirus, ultime notizie – Via libera da Arcuri per l’App di tracciamento. Azzolina: «Impossibile riaprire le scuole a maggio». In Italia 106mila casi positivi (Di venerdì 17 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Istat e YouTrend: «I morti in Italia sono aumentati del 102% a causa del Covid-19» ANSA/CESARE ABBATE L’esterno della casa di riposo ‘La casa di mela’ nel quartiere di Fuorigrotta a NapoliIl 16 aprile, l’Istituto Italiano di Statistica (Istat) ha pubblicato i nuovi dati sulla mortalità in alcuni comuni italiani, che permettono di capire l’impatto dell’epidemia da Coronavirus sulla popolazione italiana. In tutto, l’Istat ha preso in considerazione i dati di 1.689 comuni – quelli che hanno ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Aumentano i morti nel Mondo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Zampa : "A maggio più aperture" (Di venerdì 17 aprile 2020)

