Coronavirus | l’Istituto di Sanità sulla Fase 2 | “Misure di distanziamento rigorose In

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Cautela, protezioni e in caso di nuovi focolai torneranno le “mini” zone rosse per circoscriverli. E un avvertenza: “È troppo presto per sapere cosa succedere per le vacanze”. L’Istituto Superiore di Sanità traccia la sua roadmap per la2 e fotografa quanto accaduto finora nella diffusione del. Una pandemia che in Italia non ha avuto un picco. “Artificioso”, lo ha definito l’epidemiologo Giovanni Rezza, ovvero generato dal lockdown. “Adesso siamo ancora in1, non c’è dubbio”, ha sottolineato il direttore Malattie infettive dell’Iss ma in una futura2 “dovremo mantenere delle misure disociale”. E saranno, annuncia, “strette e”. Non solo: “Quando arriveremo a un momento in cui il virus circolerà meno ...