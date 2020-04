Coronavirus, Fico ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il Mes che c’è non va bene. L’Europa sospenda il Patto di stabilità” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Se utilizzeremo o no il Mes e a quali condizioni? La questione non è semplice. Va sospeso il Patto di Stabilità in Europa”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ospite di ‘Accordi e Disaccordi’ il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì sul Nove alle 22.45. “Il Mes, come l’abbiamo noi conosciuto, rispetto all’uso che si è fatto con la Grecia non è un Mes che ci appartiene e non ci piace – ha spiegato Fico – Il Mes, riferito solo all’emergenza, è qualcosa che dobbiamo vedere, va scritto e letto più volte e nel caso poi vedremo, ma fino ad allora per me c’è solo il Mes così come lo conosciamo e così non va bene. Il Patto di stabilità non può essere sospeso per il solo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Fico ad Accordi&Disaccordi (Nove) : “Usare fase due per disarcionare Conte? Atteggiamento da irresponsabili”

