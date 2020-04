Comic-Con 2020 | la cancellazione è ufficiale | è la prima volta in 50 anni

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il-Conche avrebbe dovuto andare in scena a luglio a San Diego è stato ufficialmente cancellato. Il-Conè stato ufficialmente cancellato: l'atteso appuntamento annuale si ferma così per lanegli ultimi 50, lasciando i fan orfani delle giornate dedicate ai fumetti, al cinema, alle serie tv e ai videogiochi che faceva arrivare negli Stati Uniti appassionati ed esperti dal settore da ogni parte del mondo. Gli organizzatori hanno dichiarato con un comunicato: "Per lanei 50di storia della San DiegoConvention (SDCC) annunciamo oggi con profondo dispiacere che non ci sarà il-Con nel. L'evento ritornerà invece presso il San Diego Convention Center dal 22 ...