Cinema e coronavirus, il MIBACT studia i primi interventi e apre la sessione tax credit 2020 (Di venerdì 17 aprile 2020) Il settore del Cinema in tempo di coronavirus è stato sicuramente uno dei più colpiti. Non parliamo soltanto delle sale chiuse che hanno portato alla crisi degli esercenti, ma anche delle migliaia di lavoratori impegnati sui set che ora si ritrovano a casa senza sapere come e quando potranno tornare alla normalità. Molti produttori e registi aspettano notizie da parte del MIBACT per avviare nuovi progetti, in particolare temono che i finanziamenti pubblici potrebbero uscirne ridimensionati dalla crisi. Oggi è intervenuta Anna Laura Orrico, titolare della delega al Cinema e all’audiovisivo, che ha dichiarato l’apertura della prima sessione 2020 per il tax credit. L’agevolazione potrà essere richiesta anche alle produzioni già partite in questi primi mesi che sono state bloccate dal coronavirus: “L’apertura oggi della ... Leggi su giornalettismo Un altro lutto nel cinema : il coronavirus si è portato via un artista geniale. Addio Allen Daviau

Coronavirus - il protocollo per ripartire per il cinema e altre produzioni. “Test sierologici truccatori con tute e operatori con mascherine”

Ultime Notizie dalla rete : Cinema coronavirus Coronavirus, il protocollo per ripartire per il cinema e altre produzioni Il Fatto Quotidiano Morto Luis Sepulveda, tra le sue opere al cinema anche “La gabbianella e il gatto” di Enzo D’Alò

Le opere di Luis Sepulveda, lo scrittore cileno morto per coronavirus, trasportate al cinema. “La gabbianella e il gatto”, il film di animazione di Enzo D’Alò del 1998, è stato il più grande successo ...

