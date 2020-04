Bancarotta scuole paritarie, la stima: una su tre non riaprirà (Di venerdì 17 aprile 2020) scuole paritarie in crisi con la pandemia. L’allarme degli ordini religiosi: “Non riusciamo a pagare i dipendenti”. E secondo le stime una su tre rischia seriamente di non riaprire I Superiori Maggiori degli ordini religiosi lanciano un allarme sulla crisi delle scuole paritarie. Senza un intervento serio dello Stato il 30% delle scuole pubbliche paritarie … L'articolo Bancarotta scuole paritarie, la stima: una su tre non riaprirà proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 17 aprile 2020)in crisi con la pandemia. L’allarme degli ordini religiosi: “Non riusciamo a pagare i dipendenti”. E secondo le stime una su tre rischia seriamente di non riaprire I Superiori Maggiori degli ordini religiosi lanciano un allarme sulla crisi delle. Senza un intervento serio dello Stato il 30% dellepubbliche… L'articolo, la: una su tre non riaprirà proviene da www.meteoweek.com.

