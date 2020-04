Animal Crossing New Horizons: Come pescare la Trota d’oro (Di venerdì 17 aprile 2020) Uno dei migliori modi per arricchirsi in Animal Crossing New Horizons è quello di pescare e rivendere le trote d’oro. Non occorre alcuna abilità o strumento particolare, un pizzico di fortuna e conoscere il momento esatto e luogo dove darsi alla pesca. In questo articolo vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere, anticipandovi che ogni pesce d’oro ha il valore di 15 mila stelline. Prima di proseguire, avete già letto la Guida completa Animal Crossing New Horizons: tutti i trucchi ? Dove e quando pescare la Trota d’oro in Animal Crossing New Horizons La Trota d’oro in Animal Crossing New Horizons è un pesce abbastanza raro, considerato il suo valore, tuttavia se seguite le istruzioni da noi riportate potreste avere la possibilità di pescarla. La Trota d’oro si trova tra Marzo-Maggio ... Leggi su gamerbrain Grazie ad Animal Crossing : New Horizons e Switch le azioni di Nintendo vanno alle stelle

Animal Crossing New Horizons : Come sbloccare l'app del negozio nel Nook Phone

