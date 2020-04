A maggio ci sarà il primo lancio spaziale con equipaggio di SpaceX

MatteoPedrosi : Scelta la app italiana per il tracciamento dei contagi: si chiama #Immuni, della milanese #BendingSpoons. Verrà avv… - repubblica : Coronavirus, Roche mette a punto un test sierologico: sarà in vendita a maggio [aggiornamento delle 08:53] - Adnkronos : Il #Concertone del Primo Maggio cambia format, sarà in onda su Rai3 - BenitoAtos : RT @Stefanialove_Of: Sono stanchissima ho consegnato personalmente più di 120 mascherine a nuclei familiari ritenuti sensibili, domani un'… - 79_Alessio : RT @amarsiancora: questo monello oggi compie un anno da quando é nato ?? il 20 maggio invece sarà un anno da quando l’ho adottato https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio sarà Riaperture, Lombardia al via «dal 4 maggio». Il Veneto: serve gradualità Il Sole 24 ORE