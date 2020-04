500mila mascherine per i Comuni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – La cordata solidale “Insieme per fermare il Covid”, avviata il 16 marzo da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ASI (Automotoclub Storico Italiano) e UNICEF Italia con il coordinamento della Cabina di regia ‘Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha raccolto fondi per più di 1,5 milioni di euro per reperire materiale sanitario urgente in questa fase critica. Grazie a questa mobilitazione, sono arrivate a Roma 500mila mascherine chirurgiche che saranno inviate, come indicato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ai Comuni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’UNDP con la Cabina di Regia ‘Benessere Italia” nell’ambito della Campagna ‘Insieme per fermare il ... Leggi su calcioweb.eu In Campania dalla prossima settimana le farmacie distribuiranno 500mila mascherine

