Terremoto a Piacenza, magnitudo è tra 3,9 e 4,4 (Di giovedì 16 aprile 2020) Un Terremoto con una magnitudo tra 3,9 e 4.4 si è verificato a Piacenza nella zona a ES di Cerignale (PC), alle 11:42 del 16 di aprile 2020. Tanta paura tra i residenti che si sono riversati in strada. Centinaia i post sui social in cui si chiedevano informazioni e si raccontava la terribile esperienza. Un Terremoto di magnitudo compresa tra 3,9 e 4.4 si è verificato alle 11:42 a Piacenza. L’epicentro del sisma è stato a 6 km SE Cerignale (PC), con le coordinate geografiche (lat, lon) 44.65, 9.41. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 3 km. L’evento sismico è stato considerato di “leggera intensità” secondo la scala Richter. Questo generee di eventi sismici sono descritti come terremoti con ... Leggi su bigodino ULTIM'ORA - Terremoto a Piacenza - scossa magnitudo 4.2 : ha tremato tutto il Nord

Piacenza - scossa di terremoto avvertita anche a Milano e a Genova

