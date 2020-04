Ripartire subito, senza indugi (Di giovedì 16 aprile 2020) Le terapie intensive per il coronavirus in Italia calano e ciò è positivo. Ma i decessi giornalieri, dopo aver raggiunto un picco e svoltato intorno a fine marzo, faticano a livello nazionale a sfondare verso il basso il pavimento dei 500 nuovi morti/giorno.In particolare, la Lombardia non riesce a scendere sotto i 200 decessi; il resto del Nord Ovest (appesantito dal Piemonte) sotto i 100; e il Nord Est sotto i 125. Registrare a livello Italia 500 nuovi decessi totali al giorno senza migliorare significa aggiungerne in una settimana altri 3.500 al già pesante bilancio odierno che sfiora ormai i 22 mila morti. E, forse, i numeri reali, in Italia come all’estero, sono perfino più pesanti.A livello internazionale, la curva della mortalità di Italia, Francia, Spagna e Regno Unito allo stesso stadio temporale di sviluppo è praticamente simile. ... Leggi su huffingtonpost Binaghi : il tennis non è il calcio - può ripartire subito. Torneremo agli anni di Pietrangeli

È altrettanto chiaro, però, che, nonostante la pandemia, la vita sociale e l’economia devono ripartire. E al più presto. Senza ulteriori indugi o balbettamenti della politica. Perché altrimenti si ...

