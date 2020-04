Per l'epidemiologo: "Se la Lombardia riapre mette a rischio tutti" (Di giovedì 16 aprile 2020) “Se le aziende riaperte provocassero l'insorgere di nuovi focolai sarebbe un disastro incommensurabile”. Lo dichiara in un'intervista a Il Fatto Quotidiano Pier Luigi Lopalco, l'epidemiologo, professore di Igiene dell'Università di Pisa nominato dal governatore Michele Emiliano responsabile delle emergenze epidemiologiche in Puglia, il quale per altro teme che tutti gli sforzi sinora compiuto “possano essere vanificati da scelte dettate da logiche che non tengano conto della gravità della pandemia”. Ovvero, secondo il sanitario, “i dati che ancora leggiamo rispetto alla situazione della Lombardia sono tutt'altro che confortanti” tant'è che “la circolazione del nuovo coronavirus è ancora importante e riaprire di più in quella zona industriale vorrebbe dire sovraccaricare Milano che ne è il fulcro”. ... Leggi su agi L’epidemiologo Lopalco : “No alla riapertura delle scuole - sono un nucleo di contagio”

Anche Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa e consulente per la Regione Puglia, è convinto che nel centro-sud la percentuale dei positivi o degli ex positivi sarà molto bassa («e ...

