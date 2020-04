Paolo Ciavarro parla di Clizia | “La nostra è una vittoria ben più importante”

Sari_Barbieri : Io che mi sveglio positiva e allegra e poi leggo di un PAOLO CIAVARRO DAY 2.. ?? BUONGIORNOOO #Ciavarrini ?? - bnotizie : Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: `Clizia Incorvaia è stata la mia vittoria` - bnotizie : Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: `Non sono una bella statuina. Paolo Ciavarro? Doveva prendere una posizion… - mary88mary88 : RT @mery_ravasi: Come ha osato baciare Paolo Ciavarro!! @paulciav #Forum @forummediaset ???? - zazoomnews : Paolo Ciavarro ha dimenticato Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip? - #Paolo #Ciavarro #dimenticato… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro non ha mai nascosto che dopo aver terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata contattare la sua compagna Clizia Incorvaia, visto che ...“Lui si è conquistato un posto in tutti i nostri cuori, perché è entrato in punta di piedi in quella casa, rispetto ad altri che sono entrati in maniera prepotente per cercare i conquistare spazio e ...